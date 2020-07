Ärzte vs. Journalisten: Arthur Honegger im Duell mit Dr. Google

Beschwerden im Internet googeln: Wenige Klicks liefern Erkenntnisse, die manchmal stimmen und manchmal nicht. Wie gut ist Dr. Google wirklich? Genau das testet die SRF-Sendung «Ärzte VS Internet». In der nächsten Ausgabe sind erfahrene Rechercheure am Start: Angélique Beldner, «Tagesschau»-Moderatorin, Arthur Honegger, Moderator «10vor10», und Michael Weinmann, Moderator «Schweiz aktuell». Sie treten gegen das Ärzte-Team an. Fabian Unteregger moderiert das Diagnose-Duell.

Ausstrahlung: Montag, 27. Juli 2020, 20.05 Uhr, SRF 1. (pd/eh)