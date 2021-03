SMA Kids by Generali: Auf musikalische Reise mit Luca Hänni

Mit dem Musikförderungsprogramm «SMA Kids by Generali» machen die Swiss Music Awards (SMA) und Generali Schweiz die Welt der Musik für Kinder zugänglicher. Mädchen und Buben im Alter von sechs bis zwölf Jahren toben sich in eintägigen Workshops in Zürich, Bern, Basel, Fribourg und Lausanne musikalisch aus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer experimentieren mit Instrumenten und lassen in Rap- und Percussion-Sessions ihrer Kreativität freien Lauf, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem lernen sie die Grundlagen des Songwritings und stillen ihren Bewegungsdrang beim Tanzen.

Dieses Jahr wird Luca Hänni das Programm als musikalischer Mentor begleiten. Der Schweizer Sänger und Songwriter ist an allen Workshops dabei. Er stellt sich den Fragen der Kinder und erarbeitet gemeinsam mit ihnen einen Song sowie eine passende Choreographie. Die Workshops und das Treffen mit Luca Hänni sollen bei den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Leidenschaft für Musik wecken.

Auch in diesem Jahr kommen alle Einnahmen des Songs sozial benachteiligten Kindern zugute. «The Human Safety Net Switzerland», die Stiftung von Generali Schweiz, geht eine Partnerschaft mit der Kinderhilfe «Petite Suisse» ein. «Petite Suisse» erfüllt die Wünsche schwer kranker, behinderter und sozial benachteiligter Kinder. Daten zu den einzelnen Workshops und weitere Infos gibt es hier. (pd/lom)