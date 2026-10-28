Ringier: Birgit Orgler produziert «Brotz»

Publiziert am 28.10.2026

Birgit Orgler übernimmt bei Blick die Funktion einer Senior-Produzentin und soll die Lancierung des neuen Formats mitverantworten. Gemäss Mitteilung arbeitet sie dafür eng mit Sandro Brotz und dem Audio&Video-Team zusammen. Die Folgen werden auf den Blick-Kanälen sowie auf Podcast-, Social-Media- und Videoplattformen ausgespielt. Wie viele Ausgaben pro Woche konkret geplant sind, präzisiert die Mitteilung nicht.

Brotz' Wechsel von SRF zu Blick war Ende September bekannt geworden (persoenlich.com berichtete). Damals nannten weder Ringier noch SRF den Namen des Formats oder das Startdatum. Brotz moderiert die «Arena» voraussichtlich noch bis Mitte Januar und verlässt SRF Ende Januar 2027.

Orgler und Brotz arbeiteten bereits 2008 beim Aufbau von Radio 1 zusammen, wo Brotz die Redaktion leitete. 2012 wechselte Orgler zu Radio 24, wo sie später die Redaktion leitete. Der Sender gehört seit 2018 zu CH Media.

«Mit ‹Brotz› bietet sich die einzigartige Chance, ein neues Format von Grund auf zu entwickeln und zukunftsweisenden Journalismus zu gestalten», lässt sich Orgler in der Mitteilung zitieren. Dazu zählten für sie «sorgfältige Recherche, kritische Fragen und eine eigenständige Einordnung». Daniel Egli, Head of Audio & Video bei Ringier Medien Schweiz, begründet die Wahl mit Orglers «Gespür für Relevanz, Formatentwicklung und Qualitätsjournalismus». Dieses brauche es für den Aufbau und die Etablierung des Formats. (pd/cbe)