Chalet Muri: Besucherrekord bei Emil

Publiziert am 22.11.2024

Emil Steinberger ist auch mit 91 Jahren voll im Saft. Der wohl berühmteste und erfolgreichste Schweizer Entertainer war am vergangenen Mittwoch Gast am Chalet-Muri-Talk in Muri-Bern. Das Chalet Muri wird vom bekannten Berner Kommunikationsspezialisten, Galeristen und Ex-Stadtrat betrieben. Gäste aus der ganzen Schweiz sorgten für einen neuen Besucherrekord.

In seiner Begrüssungsrede würdigte der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried Emils Schaffen. Die Berner Stadtratspräsidentin Valentina Achermann führte mit bewegenden Worten in das künstlerische Schaffen seiner Frau Niccel ein. Im Gespräch mit Gastgeber Claudio Righette erzählte die Schweizer Kabarett-Legende im dichtgedrängten Chalet Muri erfrischend offen und mit unverkennbarem Humor von seiner inspirierenden Karriere. Er berichtete von der Entstehung seiner Kabarettnummern, teilte Gedanken über seine Schweizer Heimat und gewährte lebendige Einblicke in die Entstehung seines Dokumentarfilms «Typisch Emil», der zurzeit erfolgreich in vielen Schweizer Kinos läuft.

Emotional wurde das Gespräch, als Emil seine Frau Niccel würdigte, die im Chalet Muri erstmals auch eine umfassende Ausstellung ihrer künstlerischen Werke präsentiert. Die aus Deutschland angereiste Niccels Mutter Edda wurde von ihrer Tochter liebevoll gewürdigt und am Ende des Gesprächs herzlich umarmt – ein Moment, der viele Gäste zu Tränen rührte. (pd/ma)