Publiziert am 14.09.2026

Führten 2024 noch 52,8 Prozent der Bibliotheken E-Books im Bestand, waren es 2025 bereits 60,4 Prozent. Bei den E-Zeitungen stieg der Anteil von 50,4 auf 57,6 Prozent. Bibliosuisse führt dies sowohl auf die gestiegenen Kosten für elektronische Medien als auch auf ein breiteres Angebot zurück.

Die Statistik wird seit der Erhebung der Daten 2024 nicht mehr vom Bundesamt für Statistik (BFS), sondern vom Berufsverband Bibliosuisse verantwortet; das BFS hatte sie zuvor bis einschliesslich der Daten 2023 geführt. Durchführung und Auswertung liegen bei der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Damit änderte sich auch die Methode: Während das BFS mit statistischen Schätzverfahren Aussagen über sämtliche Bibliotheken ermöglichte – auch über nicht oder nur unvollständig teilnehmende –, stehen der ZHAW die dafür nötigen Modelle und Datengrundlagen nicht zur Verfügung, wie es im Verbandsmagazin bibliosuisse INFO heisst. Die aktuelle Auswertung beruht deshalb ausschliesslich auf den gemeldeten und geprüften Daten der teilnehmenden Häuser. Jahresvergleiche sind dadurch nur bedingt möglich; Abweichungen zu früheren BFS-Zahlen können auch methodisch bedingt sein. An der Erhebung 2025 beteiligten sich 991 Bibliotheken – etwas weniger als im Vorjahr.

«Wir arbeiten mit grossem Engagement daran, die Bibliotheken zum Mitmachen zu bewegen», wird Bibliosuisse-Direktorin Heike Ehrlicher in einer Mitteilung des Verbands zitiert.

Bei den physischen Besuchen zählte die Statistik 2025 insgesamt 29'334'324 Eintritte. Die Zahlen seien trotz Digitalisierung seit Jahren stabil, heisst es in der Mitteilung – Bibliotheken würden als Ort zum Verweilen, Lernen und Begegnen weiterhin geschätzt. (pd/nil)