50 Jahre Frauenstimmrecht: Blick inszeniert Cover von damals neu

Am 7. Februar 1971 zeigte die Titelseite des Blick eine blonde Frau, die von einem Mann einen Strauss Rosen bekommt. Dazu die Schlagzeile: «Danke für die Rosen!» Es war nach dem Tag, an dem die Mehrheit der Schweizer Stimmbürger den Frauen endlich das Stimm- und Wahlrecht auf nationaler Ebene zusprach. Was ist seither in Sachen Gleichstellung passiert? Blick geht dieser Frage in einer Serie, die in Print, Online und auf Blick TV stattfindet, bis am 7. Februar nach, wie es in einer Mitteilung heisst.





Zum Auftakt am Montag, 1. Februar, stellt Blick das kontroverse Cover von damals nach – aber im Geist von heute. Die Frau ist bekleidet und kein anonymes Model: Es ist Tamara Funiciello, Nationalrätin, Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz und eine der profiliertesten Feministinnen. «Wenn eine Frau selbstbestimmt nackt ist, ist das wunderbar. Aber das drückt die Blick-Titelseite von damals nicht aus. Insofern habe ich mich gern zur Verfügung gestellt, eine neue, selbstbestimmte Version davon zu machen», wird die 30-jährige Funiciello in der Mitteilung zitiert. «Dass Blick die Frau heute nicht auf den Körper reduziert, sondern ihr eine Stimme gibt, zeigt, dass sich einiges verändert hat in der Schweiz.»

«Kein Platz für Sexismus»

Die Montagsausgabe rollt die Titelgeschichte von vor 50 Jahren auf, hinterfragt und ordnet ein. «Blick setzte sich damals laut und deutlich für Gleichberechtigung auf allen Ebenen ein, gleichzeitig gabs in fast jeder Ausgabe flache Herrenwitze und krude Erotik. Dieses Doppelspiel ist einer Eindeutigkeit gewichen, heute hat Sexismus keinen Platz mehr im Blick», so Chefredaktor Andreas Dietrich in der Mitteilung. «Tamara Funiciello statt dankbares Huscheli – das Cover 2021 soll es plakativ auf den Punkt bringen.»

Plakativ sei auch die letzte Seite der Ausgabe, sie bestehe einzig aus den Vornamen aller bisherigen Bundesräte und der wenigen Bundesrätinnen – nur neun trotz 50 Jahren Frauenstimmrecht, heisst es weiter. Ein Verweis auf die EqualVoice-Initiative von Ringier, die Frauen mehr mediale Sichtbarkeit und damit eine starke Stimme geben will, ergänzt den Serien-Auftakt.

Während der ganzen Woche folgen weitere Hintergrundgeschichten zum Thema Gleichstellung auf sämtlichen Kanälen. In Gesprächsrunden auf Blick TV diskutieren junge Politikerinnen und Nicht-Politikerinnen über ihre Ansichten und Erfahrungen. Zum Abschluss folgt ein Ausblick: eine grosse Umfrage unter prominenten Frauen, was noch getan werden muss, damit Frauen und Männer tatsächlich gleichgestellt sind. (pd/lom)