HR Today: Marc Benninger wird Gesamtchefredaktor

Publiziert am 30.10.2026

Marc Benninger übernimmt ab dem 1. November die Chefredaktion von HR Today in beiden Sprachregionen. Wie die Alma Medien AG mitteilt, leitet er damit zusätzlich zur französischen auch die deutschsprachige Redaktion des HR-Magazins.

Benninger folgt auf Daniel Thüler, der die Deutschschweizer Redaktion seit 2023 geleitet hat. Der Verlag dankt Thüler in der Mitteilung für seine Arbeit. Angaben zu dessen weiterem Werdegang macht Alma Medien nicht.

Marc Benninger verantwortet seit 2005 die französische Ausgabe von HR Today. Fachlich befasst er sich mit den Themen HR, Management und Future of Work. (pd/spo)