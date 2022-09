Tod der Queen: Blick TV mit 12-Stunden-Sondersendung

Die Welt blickt am Montag nach London und nimmt Abschied von Queen Elizabeth II. Blick TV widmet der Queen-Beerdigung eine zwölfstündige Sondersendung. Ab 7 Uhr sendet das Digital-TV live aus London. Von der Prozession vor Westminster Hall, über den Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey bis zur Beisetzung der Queen auf Schloss Windsor, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die drei Reporterinnen Karin Frautschi, Ramona Schelbert und Luisa Ita berichten den ganzen Tag live aus London. Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler kommentiert das Geschehen gemeinsam mit Moderatorin Sylwina Spiess aus dem eigenen «Blick-TV-Royal-Studio» in Zürich, während diverse Experten das historische Weltgeschehen zusammen mit Moderatorin Schirin Razavi im Hauptstudio einordnen.

Luisa Ita, Karin Frautschi, Flavia Schlittler, Sylwina Spiess, Schirin Razavi und Ramona Schelbert.





Auch SRF überträgt das gesamte Staatsbegräbnis live als Sondersendung. Es werden Präsidentinnen und Regierungschefs, Königinnen und Religionsführer zur Beisetzung von Königin Elizabeth II. erwartet. Weltweit werden hunderttausende Menschen am Fernsehen die Trauerfeier verfolgen, wie es heisst. «G&G Royal» zeigt das Staatsbegräbnis der Queen ab 10 Uhr auf SRF 1. (pd/cbe)