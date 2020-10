Am Dienstag, 3. November 2020, wird der Wahltag der Vereinigten Staaten in der Schweiz zur Wahlnacht – Blick TV ist ab 23 Uhr live dabei. Dank der Premium-Partnerschaft mit dem Nachrichtensender CNN präsentiert Blick TV bis in die frühen Morgenstunden des 4. Novembers laufend die aktualisierten Wahlresultate und Reaktionen aus den USA, wie Ringier in einer Mitteilung schreibt.

Zahlreiche Gäste sowie Expertinnen und Experten würden die Entwicklungen auf Blick TV kommentieren. Mit dabei seien unter anderem Claudia Franziska Brühwiler, promovierte Staatswissenschafterin und Privatdozentin für Amerikanistik an der Universität St. Gallen und eine der profiliertesten USA-Kennerinnen der Schweiz, sowie der ehemalige Chefredaktor der NZZ am Sonntag und Publizist Felix E. Müller, die Buchautorin Adriana Mettler («Crazy Country USA»), Teresa Ritterhoff vom Anti-Trump-Aktionsbündnis «Action together Zurich» und SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt. Aus Seattle schaltet sich ausserdem Suzan LeVine, ehemalige US-Botschafterin in der Schweiz, mehrmals live zu, wie es weiter heisst.

Im Studio bei Blick-TV-Chefredaktor Jonas Projer treffen die Vertreter der zwei grossen amerikanischen Parteien aufeinander: Jazzmin Dian Moore von den «Democrats Abroad Switzerland» und James Foley Sprecher der «Republicans Overseas Switzerland» kreuzen die Klingen. Auch Medienpionier Roger Schawinski und Publizist Markus Somm sind vor Ort.

«Wir senden die ganze Nacht durch und sind dank CNN innert Sekunden live, wenn irgendwo in den USA etwas passiert», lässt sich Projer zitieren. «Zusammen mit unseren Gästen ordnen wir die Resultate aus den Bundesstaaten für die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause ein. Ich freue mich auf eine grossartige Wahlnacht auf Blick TV.»

Das Moderatoren-Duo Simone Stern und Nico Nabholz schaltet regelmässig zu USA-Korrespondent Nicola Imfeld, der live aus Delaware, dem Heimatstaat von Joe Biden, berichtet. Auch auf blick.ch, der Blick-App sowie den Social-Media-Kanälen berichtet Blick über die US-Wahl. Der Liveticker informiert die Nutzerinnen und Nutzer zudem über den aktuellen Stand der Auszählungen. (pd/cbe)