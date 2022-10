Chefredaktion: Buch schildert Dario Colognas Erfolgsformel

Wie lautet Dario Colognas Erfolgsformel? Was trieb ihn an? Was liess ihn zweifeln? «Dario Cologna – Die Erfolgsformel» offenbart «faszinierende Einblicke in das Innenleben eines Phänomens», wie es in einer Mitteilung heisst. Mit «verblüffenden Erkenntnissen» für Hobbysportler. Das Buch wird im Herbst im Somedia-Buchverlag erscheinen. Herausgeberin ist die Firma Chefredaktion in Zürich («Arosa in 100 Geschichten», «Graubünden in 100 Geschichten»). Zusammen mit Dario Cologna und seinem Manager Dominik Leu entwickelten Chefredaktion-Gründer Peter Röthlisberger und Art Director Aysun Ergez ein Konzept, das laut eigenen Angaben «weit über eine gewöhnliche Biografie hinausgeht».

Das Buch erzählt die Erfolgsgeschichte des vierfachen Olympiasiegers Dario Cologna. Mit allen Highlights und schwierigen Phasen. Mit Sportlichem und Privatem. Und «mit grossartigen Fotos, raffinierten Infografiken und seinem imposanten Medaillenspiegel», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Leserinnen und Leser würden aber auch Nutzwert und Service mit auf den Weg bekommen. Wer Ambitionen hege, ein guter Hobbylangläufer werden wolle, wer dem Traum nachhängte, ein zweiter Dario Cologna zu werden, werde vom Original in die Kunst des Langlaufs und in die Geheimnisse des Erfolgs eingeweiht.

Bei der Analyse mitgeholfen haben Roger Federer, Petter Northug, Bernhard Russi und Ueli Maurer, ausserdem Sportjournalisten, ehemalige Trainer, Langlaufkollegen, Sportmediziner, Leistungsdiagnostiker – und natürlich seine Frau Laura, seine Eltern und Geschwister. (pd/tim)