Seit diesem Frühling hat das Coronavirus den Alltag fest in seinem Würgegriff. Jetzt schlagen bekannte Schweizer Comedians zurück und «spucken auf das Virus, ohne eine Schutzmaske vor den Mund zu nehmen», wie es in einer Mitteilung heisst.$

SRF 3-Moderator Stefan Büsser heizt im Casinotheater Winterthur den «SRF Comedy Roast» an: Viktor Giacobbo, Dominic Deville und Rebekka Lindauer grillieren das Coronavirus und zünden wie bei jedem Roast im gleichen Atemzug ihre Kollegen an. Am Ende erhält das grillierte Virus die Gelegenheit, sich zu verteidigen. Weil es sich nicht selbst wehren kann, wird diese Aufgabe anwaltschaftlich in die Hände der feuererprobten Patti Basler gelegt.

Ausgestrahlt wird der «SRF Comedy Roast – Corona Spezial» am Samstag, 24. Oktober 2020, ab 20 Uhr auf Radio SRF 3 und am Sonntag, 25. Oktober 2020, um 21.40 Uhr im TV auf SRF 1. (pd/cbe)