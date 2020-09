Serie zum Coronavirus: «Corona hat mit dem Entscheid nichts zu tun»

Metzger Rottmann Bürge

Leise nach Flims entfliehen

In der Ruhe liegt die Kraft: Die Bündner Tourismusregion stärkt ihre Position als die «leise» Destination. Das gilt auch für die Bildwelt. Und so zeigt sich Flims in stillen und bewegten Aufnahmen des einheimischen Fotografen Ingo Rasp.