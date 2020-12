Das Corona auch eine humorvolle Seite zeigen kann, zeigt das Buch «Corona in Cartoons», das soeben im Nebelspalter-Verlag in der Edition «Gezeichnet» erschienen ist. 52 Schweizer Karikaturisten zeigen über 120 aktuelle Cartoons über die Pandemie. Darunter sind alle bekannten Namen wie Chappatte, Peter Gut, Felix Schaad, Ruedi Widmer, Peter Schrank, Vincent L’Epée, Orlando, Max Spring, Silvan Wegmann oder auch NewcomerInnen wie Marina Lutz oder Stephan Lütolf vertreten.







Gesundheitsminister Alain Berset stellt in seinem Editorial die Frage, ob politische Cartoons überhaupt noch zeitgemäss sind und beantwortet diese gleich selbst: «Ich bin überzeugt: Politische Cartoons sind wichtiger denn je. Sie stehen für zwei Eigenschaften, die uns abhanden zu kommen drohen: Für Humor in der Politik und für die Reduktion von Komplexität auf ihren Kern; also auf eine intelligente Einordnung der ständig auf uns einprasselnden Breaking News», so der Bundesrat.

