Vor der ersten Vorstellung des Arosa Humorfestivals wird alljährlich der «Schneemann des Jahres» vergeben. Nominiert für die Negativ-Auszeichnung sind jeweils Persönlichkeiten, die unter der Nebeldecke für unfreiwillige Schlagzeilen und Gesprächsstoff der besonderen Art sorgten. Traditionsgemäss wird der Preisträger in Form eines übergrossen Schneemannes, auch bekannt als «Sculpture of shame» auf dem Arosa Humorfestival Areal dargestellt.

Weil das Festival dieses Jahr digital ausgetragen werden muss, wird das Coronavirus nicht blossgestellt, sondern man wollte es direkt versenken, und das Virus verbannen. Dies schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Mit der Enthüllungszeremonie der etwas anderen Art, wurde das Coronavirus als Schneemann des Jahres am Donnerstag in der frisch verschneiten Landschaft von Arosa symbolisch im Obersee versenkt.

Über insgesamt elf Tage werden täglich Best-Of -Sendungen aus den vergangenen 28 Jahren ausgestrahlt. Diese sind kostenlos auf humorfestival.swiss/digital verfügbar.

Zu den bislang mit dem Negativ-Award ausgezeichneten Schneemännern gehören Sepp Blatter, Christian Constantin, Gölä oder Donald Trump. (pd/eh)