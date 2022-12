Eine Kindermaske hängt am 3. Januar 2022 an einem Stuhl in einem Schulzimmer in Zürich. In vielen Schulen wird die Maskentragpflicht mit dem Schulstart nach den Weihnachtsferien auf Schüler ab der 1. Primarschulklassen ausgeweitet.

Bild: Keystone/Michael Buholzer







Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz erscheint am 25. Januar 2022 mit Anwalt Lorenz Erni zum Raiffeisen-Prozess am Zürcher Bezirksgericht. Am 13. April wird er zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Bild: Keystone/Michael Buholzer







Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerin Michelle Gisin strahlt am 18. Februar bei ihrer Ankunft in Zürich.

Bild: Keystone/Michael Buholzer







Roger-Federer-Maskottchen sitzen am 5. März 2022 auf einem Stuhl während des Spiels des Schweizers Henri Laaksonen gegen den Libanesen Benjamin Hassan im Davis-Cup-Playoff der Weltgruppe 1 in Biel.

Bild: Keystone/Peter Klaunzer







Der frühere Fifa-Präsident Joseph Blatter winkt am 8. Juli 2022 vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona nach der Urteilsverkündung. Der Prozess endete mit einem Freispruch.

Bild: Keystone/Ti-Press/Alessandro Crinari







Bundesratsschulreise: Simonetta Sommaruga, Alain Berset, Viola Amherd, Ueli Maurer, Bundeskanzler Walter Thurnherr, Bundespräsident Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter am 30. Juli 2022 am Rheinfall in Schaffhausen.

Bild: Keystone/Ennio Leanza







Eine Frau sitzt am 13. August 2022 während der Street Parade im Stadtzentrum von Zürich im Müll. Die Tanzmusikveranstaltung läuft in diesem Jahr unter dem Claim «Think!».

Bild: Keystone/Ennio Leanza







Joel Wicki, oben, und Matthias Aeschbacher, unten, am 28. August 2022 im Schlussgang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln.

Bild: Keystone/Urs Flüeler







Der Schweizer Breel Embolo feiert mit Remo Freuler, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas und Djibril Sow am 27. September 2022 im Kybunpark-Stadion in St. Gallen nach seinem zweiten Tor während des Uefa-Nations-League-Spiels der Gruppe A2 zwischen der Schweiz und der Tschechischen Republik.

Bild: Keystone/Michael Buholzer







Das Team Schweiz feiert am 11. Oktober 2022 im Stadion Letzigrund in Zürich seinen Sieg nach dem Qualifikationsspiel der Gruppe G für die Fifa-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 zwischen den Nationalmannschaften der Schweiz und Wales.

Bild: Keystone/Christian Merz







Nationalrätin Flavia Wasserfallen, SP Bern, schneidet sich am 5. November 2022 an einer Freiheitskundgebung auf dem Bundesplatz in Bern aus Solidarität mit den iranischen Frauen nach dem Tod von Mahsa Amini die Haare ab.

Bild: Keystone/Anthony Anex







Flüchtlinge aus einem Zug aus Österreich werden am 16. November 2022 von Schweizer Grenzwächtern in Buchs zur Kontrolle gebracht. Vermehrt werden afghanische Flüchtlinge von der Grenzwacht aufgegriffen.

Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller



In der Serie «Das war 2022» greifen wir die grossen Themen des Jahres in kompakter Form nochmals auf. Hier finden Sie die Übersicht.