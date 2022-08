SRF: Bis zu 873'000 Personen sahen den Schlussgang

Joel Wicki ist der neue Schwingerkönig. Nach 12:41 Minuten legte er seinen Gegner Matthias Aeschbacher in einem dramatischen Schlussgang auf den Rücken. Auf SRF zwei fieberten beim finalen Kampf gemäss einer Mitteilung durchschnittlich 824’000 Zuschauende aus der Deutschschweiz mit, was einem Marktanteil von 74,8 Prozent entspricht. In der Spitze erreichte der Schlussgang sogar 873'000 Personen bei einem Marktanteil von 77,1 Prozent (vorläufige Werte, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Der Schwingerkönig ist erkoren: Joel Wicki.





«Wir erfüllen ein Bedürfnis»

SRF überträgt das Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) seit 2004 (in Luzern) jeweils zwei Tage lang live. «Erneut war das Fest ein wahrer Publikumsmagnet. Das zeigt: Mit unseren Schwing-Übertragungen erfüllen wir ein Bedürfnis», sagt Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG, auf Anfrage von persoenlich.com.

Mägerle freut sich darum «sehr, dass wir den Schwingsport seit vielen Jahren kontinuierlich begleiten und die Berichterstattung stetig weiterentwickeln können.» Ein besonderer Dank gelte ihrem Team, das dem Publikum auch dieses Schwingfest wieder «mit viel Herzblut und herausragendem Know-how» präsentiert habe. «Ich freue mich bereits auf die kommenden Eidgenössischen Schwing- und Älperfeste 2025 und 2028, die ebenfalls bei uns zu sehen sein werden», so Mägerle weiter.

3,05 Millionen Visits auf Onlineplattformen

Die gesamte zweitägige Liveübertragung des ESAF 2022 verfolgten im Durchschnitt 333’000 Personen an den TV-Bildschirmen der Deutschschweizer Privathaushalte, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dieser Durchschnittswert entspricht einem Marktanteil von 68,7 Prozent für SRF zwei (vorläufige Werte, Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Auf den SRF-Onlineplattformen erzielten die Sportangebote mit Livestreams, Resultatübersichten, Highlight-Videos, News und Hintergründen am ESAF-Wochenende insgesamt 3,05 Millionen Visits. Allein die Livestreams aus Pratteln generierten 1,7 Millionen Starts. (pd/tim/wid)