von Christian Beck

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt «dringend», im öffentlichen Verkehr eine Maske zu tragen, wenn der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann. Nur: Die meisten ignorieren diese Empfehlung. Christian Ginsig, Senior Information Security Manager in Kaderfunktion bei der SBB, will hier Gegensteuer geben. Vor einigen Tagen startete er in den sozialen Medien unter den Hashtags #övlive und #teammask den Aufruf, sich mit Maske im Schweizer ÖV zu zeigen. Immer mehr Pendlerinnen und Pendler folgen unterdessen diesem Aufruf, wie Ginsig am Freitag auf Twitter bekanntgab:

Immer mehr Menschen beteiligen sich an der #övlive Idee und posten unter #övlive #teammask ihr Foto mit Maske aus dem Schweizer ÖV. Auch prominente Gesichter. Alle Bilder aus Bus, Bahn, Seilbahn und Tram sind willkommen! #Danke für eure Unterstützung! #merci #grazie #graziafich pic.twitter.com/wSvMZZ6gHC — Christian Ginsig (@ginsig) June 26, 2020



«Das war reine Eigeninitiative, diese Idee zu lancieren und ist nicht gesteuert», sagt Ginsig am Freitagabend auf Anfrage von persoenlich.com. «Ich glaube daran, dass die Nutzung des ÖV wieder zulegt, wenn mehr Menschen eine Maske tragen.» Gleichzeitig sei dies auch ein Zeichen der Solidarität gegenüber dem Fahrpersonal, welches Busse, Trams und Züge begleite.

Solidarisch zeigen sich auch prominente Pendlerinnen und Pendler, darunter unter anderem SBB-CEO Vincent Ducrot, Regisseur und Drehbuchautor Luki Frieden, SRF-Moderatorin Mona Vetsch, SRF-1-Radiomoderatorin Christina Lang, Teleclub-Sportmoderator Stefan Eggli oder Gerry Reinhardt, Community Manager bei FM1Today:

Und täglich grüßt..... #övlive #teammask

Was da gehustet und genossen wird! Unfassbar!! Als wäre nie etwas gewesen! Maskenpflicht wäre wünschenswert, aus gegenseitigem Respekt @alain_berset @RailService pic.twitter.com/ltem4nS5B1 — Stefan Eggli (@stefaneggli) June 24, 2020



Die #teammask-Initiative nimmt immer mehr an Fahrt auf. «Das freut mich als Initiant natürlich sehr», so Ginsig.