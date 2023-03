Am Montagabend ehrte die Branchenzeitschrift Schweizer Journalist:in die «Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2022» im Museum für Gestaltung in Zürich. Ausgezeichnet an diesem Abend wurden unter anderem Christof Gertsch («Journalist des Jahres 2022»), Gisela Blau («Lebenswerk 2022») und weitere Journalistinnen und Journalisten, die laut einer Mitteilung «Aussergewöhnliches geleistet» haben. Durch den Abend führte Chefredaktor Marcus Hebein.

Die Preisträgerinnen und Preisträger sind seit Ende 2022 bekannt (persoenlich.com berichtete). (cbe)