Am Samstag fand zum zweiten Mal die Swiss Diversity Award Night statt. Dabei wurden verschiedenste Persönlichkeiten ausgezeichnet. Das sind die Gewinner und Gewinnerinnen.

Im Kursaal Bern fand am Samstagabend die zweite Durchführung der Swiss Diversity Award Night statt. Der Abend sei geprägt worden von spannenden Laudationen und berührenden Momenten, heisst es in der Mitteilung. Dabei hielt Alec von Graffenried, der Stadtpräsident von Bern, die Eröffnungsrede der Preisverleihung. Und Dominique Rinderknecht führte als Moderatorin durch den Abend.

Die Gewinner des ersten Awards des Abends in der Kategorie Art & Education sind das Peerto-Peer-Programm «Du-bist-du». Übergeben wurde dieser Preis von Konzeptkünstlerin Milo Moiré. In der Kategorie Sport, angekündigt durch Olivier Borer, wurde Abassia Rahmani ausgezeichnet. Der Disability Award wurde von der Sängerin Vanessa Grand an die Stiftung Rossfeld verliehen. Danach würdigte Juristin und Politikerin Sibel Arslan Mathias Reynard für sein politisches Engagement mit dem Politics Award. Der fünfte Award, der LGBT+ Award, ist an das Zurich Pride Festival durch die Filmschauspielerin Melanie Winiger verliehen worden.

Mit einer berührenden Rede unterstützte die niederländische Botschaft in der Schweiz die Verleihung des LGBT+ Awards, da Homofeindlichkeit auch im fortschrittlichen Holland noch immer ein aktuelles Thema ist.

Die Laudatio in der Kategorie Equality hielt Prof. Dr. Gudrun Sander, Direktorin des Kompetenzzentrums für Diversity und Inclusion an der Universität St. Gallen und übergab den Award an die Bewegung «Helvetia ruft». Der Entertainment Award wurde verliehen an den Film #FemalePleasure von der Regisseurin Barbara Miller.

Der Höhepunkt des Abends bildete die Verleihung des Allianz Lifetime Awards, welcher an Kurt Aeschbacher für seine herausragenden Leistungen in seinem Leben verliehen wurde.

Die Awards, welche von der Designerin Sabina Brägger hergestellt wurden, seien Einzelstücke, welche aus recycelten Materialien zu den Awards wurden, heisst es weiter. (pd/wid)

