Swiss Press Award 2020: Das sind die Kategorien-Gewinner

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss-Press-Photo-Preise in fünf Kategorien sind bekannt. Der Gewinner in der Kategorie Aktualität heisst Yves Leresche mit einer Bildserie vom Frauenstreik in Lausanne, wie die Fondation Reinhardt von Graffenried am Freitag mitteilte.

In der Kategorie Alltag gewann Adrian Moser mit einer Bildserie zum Blitztourismus im Berner Oberland. In der Kategorie Schweizer Geschichten ist Eleni Kougionis im Rennen um die Auszeichnung «Swiss Press Photographer of the Year», und zwar mit der Bildserie «Gassenarbeit, der Schwarze Peter». Loris von Siebenthal gewann in der Kategorie Sport mit der Bildserie «Tempête sur le Bol d'Or» – und der Gewinner in der Kategorie Ausland ist Christian Bobst mit «Die sanfte Macht des Islams».

Eine vollständige Auflistung aller Kategorien finden Sie hier. Der «Swiss Press Photographer of the Year» wird am 29. April in Bern erkoren und per Newsletter bekanntgegeben. Die Preisverleihung im Berner Hotel Bellevue wurde abgesagt (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)