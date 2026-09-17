Sing meinen Song: Das sind die Stars der achten Staffel

Publiziert am 17.09.2026

Das TV-Musikformat geht in die nächste Runde. Zu «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» auf Gran Canaria folgen Florian Ast, Thomas Graf von Megawatt, Ilira, Linda Elys, LCone und Eileen Alister der Einladung von Host Stefanie Heinzmann, wie es in einer Mitteilung des CH-Media-Senders 3+ heisst.

Heinzmann übernimmt die Moderation damit zum ersten Mal für eine ganze Staffel. Ihre Berufung als Nachfolgerin von Dodo, der zuvor Seven abgelöst hatte, war bereits im Mai kommuniziert worden (persoenlich.com berichtete).



Die Teilnehmenden der achten Staffel

Florian Ast gehört seit seinem Durchbruch Mitte der 1990er-Jahre zu den bekanntesten Schweizer Mundartmusikern. Der 51-jährige Berner gewann dreimal den Prix Walo, sein Album «Läbeszeiche» erreichte 2007 Platz eins der Schweizer Charts, mit «Florenstein» wurde er laut Mitteilung im Alter von 21 Jahren zum jüngsten Schweizer Platin-Act. Sein bislang letztes Studioalbum «Ast A La Vista» erschien 2024.

Thomas Graf ist Sänger der Ostschweizer Band Megawatt, die 2019 gegründet wurde und ihren Durchbruch 2020 mit der Debütsingle «80er Jahr» feierte. Mit «Felsafescht» (2022) und «Rockerherz» (2023) platzierte die Band zwei aufeinanderfolgende Alben auf Platz eins der Schweizer Charts, 2021 gewann sie den Swiss Music Award als «Best Breaking Act».

Ilira, Berner Sängerin mit kosovarisch-albanischen Wurzeln, bewegt sich zwischen Pop, Dance-Pop und Electro-Pop. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 2018 mit «Fading», einer Zusammenarbeit mit dem deutschen DJ Alle Farben, die Platz eins der deutschen Airplay-Charts erreichte. Die 31-Jährige arbeitet nach Jahren bei grossen Labels mittlerweile unabhängig.

Linda Elys aus dem Kanton Schwyz feierte ihren Durchbruch 2023 mit «House on Fire»: Die Single erreichte Platz eins der Schweizer Airplay-Charts und wurde 2024 laut Mitteilung zum meistgespielten Schweizer Song im Radio. Die 24-Jährige schaffte 2021 den Sprung ins Finale von «The Voice of Germany» und gewann 2025 den Prix Walo als «Newcomerin».

LCone, Luzerner Rapper und Teil des Kollektivs 041, gelang sein Durchbruch mit dem Kollaboalbum «Inoue» mit Ali und SAD, 2018 folgte das Solodebüt «Aaaschiss». Zu seinen bekanntesten Titeln zählen «Dehei» und «Lalala»; 2024 erreichte das gemeinsame Album «Loser mit Fame» mit Mimiks Platz zwei der Schweizer Charts.

Eileen Alister, Zürcher Singer-Songwriterin, verbindet Pop mit Alternative-Pop-Elementen. Ihren Durchbruch schaffte sie Anfang 2024 mit «Lifetime Lover», seit 2023 produziert sie ihre Musik gemeinsam mit ZID. Sie war die erste Schweizer Künstlerin im Spotify-Förderprogramm Radar GSA und wurde im Mai 2026 zum «SRF 3 Best Talent» gewählt.

Eine Staffel von «Sing meinen Song» dauert jeweils acht Folgen. Sieben der acht Ausgaben ist je einem der teilnehmenden Stars gewidmet, dessen Songs von den übrigen Kandidatinnen und Kandidaten neu interpretiert werden. Die achte und letzte Folge ist als Duett-Ausgabe angelegt.

Das Format basiert auf dem niederländischen Original «De beste zangers van Nederland» und wird seit 2020 in der Schweiz produziert. Die achte Staffel wird im Frühjahr 2027 auf 3+ ausgestrahlt. (pd/cbe)