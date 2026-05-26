Sing meinen Song: Stefanie Heinzmann wird Gastgeberin

Publiziert am 26.05.2026

CH Media hat die Nachfolge von Dodo bei «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» bekanntgegeben: Stefanie Heinzmann ist ab der nächsten Staffel Gastgeberin des 3+-Erfolgsformats, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorab vorliegt.

«Nachdem ich diese magische Stimmung bereits zweimal selbst miterleben durfte, bin ich dankbar, nun als Host erneut dabei sein zu dürfen», wird Stefanie Heinzmann zitiert. Sie war sowohl in der deutschen Version als auch in der ersten Schweizer Staffel als Act dabei. «Mich fasziniert dieses Format einfach. Man lernt neue Seiten der Musikerinnen und Musiker kennen und erfährt die Geschichten hinter den Songs – darauf freue ich mich wirklich sehr», so die 37-Jährige.

Heinzmann steht seit 2008 in der Öffentlichkeit, als sie im Alter von 18 Jahren die Talentshow von Stefan Raab gewann. Seither hat sie sieben Alben veröffentlicht, über 500 Konzerte gespielt und Preise wie Echo, Comet, 1Live Krone, MTV Europe Music Awards sowie mehrfach den Swiss Music Award gewonnen. Sie trat im Apollo Theatre in New York auf und füllte mit dem Kammerensemble des Geigers Miki Kekenj den Grossen Saal der Elbphilharmonie gleich zweimal an einem Tag. Als Jurorin war sie bei «The Voice of Switzerland», «Popstars» und «KiKA Dein Song» zu sehen, als Performerin bei «Free Eurovision Song Contest» und «The Masked Singer». Auf der Bühne stand sie unter anderem neben Lionel Richie, Joss Stone, Udo Lindenberg, Peter Maffay, James Blunt und Stress.

Die siebte Staffel endete am 4. Mai 2026 mit einer Duett-Folge. Zu sehen waren Bastian Baker, Leduc, Nickless, To Athena, Nicky B Fly, Fabienne Erni und Special Guest Rea Garvey. Den Staffelrekord erzielte die Leduc-Folge mit einem Marktanteil von 12,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe, wie es in der Mitteilung heisst. Gemäss Mediapulse-Daten verfolgten kumuliert rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer die siebte Staffel.

Die achte Staffel mit Heinzmann als Gastgeberin wird voraussichtlich im Frühling 2027 ausgestrahlt. (pd/cbe)