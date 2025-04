ESC | Jessica Peppel-Schulz: «Das wäre ein Riesencoup für die Schweiz»

Publiziert am 15.04.2025

Die ersten Intervall Acts und die Gestaltung der Eröffnungsfeier haben die Organisatoren des Eurovision Song Contest (ESC) diese Woche bekannt gegeben. Eine Frage bleibt noch offen: Kommt Céline Dion nach Basel? «Das wäre ein Riesencoup für die Schweiz», bemerkt Redaktorin Sandra Porchet.

Weiter verrät Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret wie er Tamedia-CEO Jessica Peppel-Schulz beim Interview für das Printmagazin wahrgenommen hat. In der Folge geht es auch um Frauen in Führungspositionen in den Medien. Für persönlich hatte Ackeret auch SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und Ladina Heimgartner CEO von Ringier Medien Schweiz interviewt.

