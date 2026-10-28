Gesellschaft für Marketing: Das sind die Bilder der Verleihung

Publiziert am 28.10.2026

Die Schweizerische Gesellschaft für Marketing hat den gfm-Marketingpreis 2026 an die ZFV-Genossenschaft verliehen. Die Preisverleihung fand am Dienstagabend im Zürcher Kaufleuten statt.

Der Preis sei vor allem eine grosse Ehre und Wertschätzung für das Team. «Die Jury hat uns nicht primär für unsere Marketingstrategie ausgezeichnet, sondern vor allem dafür, wie wir uns differenzieren, gesellschaftliche Wirkung erzielen und die Unternehmenstransformation vorantreiben», sagte ZFV-CEO Nadja Lang im persoenlich.com-Interview.

Am selben Tag wählte die Generalversammlung der gfm Tom Hanan, Mitgründer und CEO von Webrepublic, neu in den Vorstand (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)



Weitere Impressionen von der Preisverleihung finden Sie in der persoenlich.com-Fotogalerie.