André Rieu: Das Wirken des Walzerkönigs auf Star TV

Publiziert am 22.06.2026

Die Serie läuft jeweils um 21 Uhr und ist auch im Livestream auf startv.ch zu sehen. Sie begleitet Rieu und das Johann Strauss Orchester bei Konzerten, Proben und hinter den Kulissen. International ist das Format nicht neu: «Welcome to My World» wird seit 2013 produziert. Für Star TV ist es eine Programmübernahme, keine Eigenproduktion.

Den Schritt bezeichnet der Sender laut Mitteilung als Auftakt zu einem Ausbau seines Konzertangebots über alle Plattformen. Neben der Dokuserie sollen auch ganze Konzerte Rieus laufen.

Im September tritt der Geiger zudem zweimal in der Schweiz auf: am 25. September im Hallenstadion Zürich und am 26. September in der Vaudoise Aréna in Lausanne.

«Ich freue mich sehr, dass meine Schweizer Fans noch mehr in den Genuss meiner Shows kommen und über die neue Zusammenarbeit mit Star TV», lässt sich Rieu in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)