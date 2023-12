Kino: DCM beendet Partnerschaft mit Arthouse-Kinos

Per 1. Januar 2024 steigt DCM Film Distribution (Schweiz) bei Arthouse Commercio Movie AG (ACM) aus. Stephanie Candinas als Co-Geschäftsleiterin sowie Christoph Daniel und Dario Suter als Verwaltungsräte beenden gleichzeitig ihre Tätigkeit bei ACM, heisst es in der Mitteilung. ACM wird die Zürcher Arthouse Kinos in die Zukunft führen.

Der Einstieg von DCM im Sommer 2020 erfolgte zum Zeitpunkt einer noch nie dagewesenen Krise der Kinobranche: Eine zwischenzeitliche Schliessung des Kinobetriebs, eine eingeschränkte Wiederaufnahme und eine lange Phase mit ausgedünntem Programm bei gleichzeitig verändertem Filmkonsumverhalten, sorgten für einschneidende Besucherrückgänge. In dieser schwierigen Zeit konnte das Unternehmen über Wasser gehalten werden, auch dank einer jüngst zugesprochenen, einmalige Subventionszahlung von Stadt und Kanton Zürich über 322'000 Franken. Nun befindet sich der Kinomarkt wieder im Aufschwung: Zu Ende dieses Jahres nähert sich das Besucheraufkommen allmählich wieder dem Niveau vor der Pandemie 2019 an.

Im Laufe der dreieinhalbjährigen, intensiven Zusammenarbeit hat sich herausgestellt, dass sich die Vision von DCM für die Zukunft der Kinos nicht gemeinsam mit ACM realisieren lässt. Die Gesellschafter haben sich deshalb gemeinsam entschieden, in gegenseitiger Wertschätzung die eingegangene Partnerschaft nach dreieinhalb Jahren aufzulösen.

Stephanie Candinas, die in Doppelfunktion als Geschäftsführerin der DCM und Co-Geschäftsleitung der ACM wirkte, wird sich nach dem Ausscheiden bei ACM wieder vollumfänglich der Leitung von DCM widmen.

Franziska Thomas übernimmt als alleinige Geschäftsführerin von ACM die operative Leitung. (pd/wid)