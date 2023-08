Am Montag veröffentlicht das Gottlieb-Duttweiler-Institut eine grosse Studie zu Freundschaft. Migros-Engagement nimmt das zum Anlass, um eine Verlosung von 1000 Gutscheinen im Wert von je 250 Franken zu starten. Das Geld soll für Erlebnisse unter Freundinnen und Freunden verwendet werden, steht in einer Mitteilung von Rod Kommunikation. Die Zürcher Agentur hat zusammen mit Migros-Engagement die Freundschaftsinitiative entwickelt. Im Herbst folgt dann ein Ideenwettbewerb, der grössere Freundschaftsprojekte unterstützt.







Das gesellschaftliche Engagement sei der Migros schon immer am Herzen gelegen, heisst es weiter. Seit 1957 engagiert sich das Unternehmen im Rahmen des Migros-Kulturprozents für den sozialen Zusammenhalt. Dabei spielen Freundschaften eine zentrale Rolle. Die Ergebnisse der aktuellen GDI-Studie bekräftigen das Gefühl, das sich in der Gesellschaft ausbreitet: Es besteht Handlungsbedarf in Sachen Freundschaften. Denn Freundschaften – ob enge oder distanziertere – sorgen dafür, dass wir als Gesellschaft weiterhin zusammenhalten und zufrieden sein können. Das will Migros-Engagememt mit ihrer Initiative unterstützten.





