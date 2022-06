Zeki Bulgurcu: Der Influencer will Schauspieler werden

Zeki Bulgurcu ist einer der erfolgreichsten Influencer der Schweiz. Nun will er auch als Schauspieler tätig werden, wie der Blick berichtet. Im Sommer starten die Dreharbeiten zur Schweizer Produktion «Acho». Bulgurcu arbeitet am Drehbuch mit und spielt darin die Hauptrolle. «Ich bin am Zenit von Social Media angekommen», erklärt er gegenüber der Zeitung. Es sei Zeit geworden, etwas Grösseres zu machen und etwas zu riskieren.

Die Social-Media-Karriere sei für ihn aktuell zweitrangig. «Ich sehe in der Schauspielerei meine Zukunft. Es macht mir wirklich viel Spass!», sagt er dem Blick. Bulgurcu nimmt aktuell Schauspielunterricht.





Für «Acho» arbeitet Zeki mit der Produzent Ditti Bürgin-Brook («Schellen-Ursli») und Regisseur Markus Welter («Der Bestatter») zusammen. Vor der Kamera soll er mit Schauspieler Eugene Boateng und «Wilder»-Bösewichtin Annina Euling stehen. Um das Filmprojekt zu finanzieren ruft Zeki seine Community in einem Crowdfunding zur Unterstützung auf. (wid)