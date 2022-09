Am Donnerstag hat Roger Federer auf Ende der kommenden Woche das Ende seiner sportlichen Karriere angekündigt. In einem Instagram-Post nannte er es eine «bittersüsse Entscheidung». Er fügte an: «Ich werde alles vermissen, was die Tour mir gegeben hat.» Zu den Fans sagte er: «Ich liebe euch und werde euch nie verlassen.»







Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Roger Federer (@rogerfederer)





Die Onlinemedien berichtete am Donnerstag prominent über den Rücktritt. Das Schweizer Fernsehen zeigte am Abend eine Spezialsendung. (wid)