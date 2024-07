Publiziert am 24.07.2024

Die TV-Show «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» zeigt in einer Best-of-Ausgabe die denkwürdigsten Momente aller bisherigen fünf Staffeln. Ab dem 7. August werden auf dem Privatsender 3+ in vier Folgen die emotionalsten und überraschendsten Auftritte der Schweizer Musikgrössen präsentiert.

«Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» basiert auf dem niederländischen Format «Beste Zangers» und wird seit 2020 in der Schweiz ausgestrahlt (persoenlich.com berichtete). In der Show tauschen sieben Künstler ihre Songs und interpretieren diese neu.

Ein Highlight der Show sind die Duette, bei denen Künstler wie Loco Escrito und Steffe la Cheffe, EAZ und Luca Hänni oder Dodo und Nemo gemeinsam auf der Bühne stehen. Besonders in Erinnerung bleibt das Duett von Jaël und Adrian Stern mit dem Song «Through Your Eyes», wie CH Media Entertainment in einer Mitteilung schreibt.

Von emotional bis ausgelassen

Die Show ist bekannt für ihre tief emotionalen Momente. Dodos Song «Wieso» und die Geschichte hinter «Din Pulli» sind Beispiele für die bewegenden Geschichten, die die Künstler teilen. Dabu Buchers Interpretation von Stress’ «Elle» und Marius Bears Darbietung von «Hol de Rum» zu Ehren seines verstorbenen Vaters sind weitere Höhepunkte. Auch Stefanie Heinzmann («Heimweh» von Plüsch) und Joya Marleen («Wenn du das Lied ghörsch» von Baschi) sorgten mit ihren Interpretationen für Gänsehaut. Besonders ergreifend war laut Mitteilung Marc Sways Version von Nemos «Du», die dem verstorbenen Bruder des Sängers gewidmet war.

Neben den emotionalen Höhepunkten bietet die Show auch ausgelassene Party-Momente. Stress’ Performance von «Angelina» und Vincent Gross' Interpretation von Dodos «Helga» sorgten für ausgelassene Stimmung. Baschi zeigte mit seiner Version von Sevens «Partytown», wie man eine Party richtig feiert.

Nemo beeindruckte mit einer Sinatra-ähnlichen Darbietung von Vincent Gross’ Schlagersong «Du träumst nur». Oesch’s die Dritten faszinierten mit ihrer Örgeli-Version von Stress’ «Rester Soi-Même», und Dodo brachte mit seiner Musical-ähnlichen Interpretation von Adrian Sterns «Lieber Lieder» alle zum Lachen. Anna Rossinelli verwandelte Luca Hännis Dancetrack «She Got Me» in eine berührende Hymne, und Seven überraschte mit einer kaum wiederzuerkennenden Version von Beatrice Eglis Hit «Mein Herz». (pd/cbe)



«Sing meinen Song – Best Of» wird vom Mittwoch, 7. August, bis am Mittwoch, 28. August, jeweils um 20.15 Uhr auf 3+ ausgestrahlt.