Während im Januar 2019 der Anteil Klicks auf Teilzeit-Stellenanzeigen im Vergleich zu allen Stellenanzeigen-Klicks noch bei gut 32 Prozent lag, beträgt der Anteil drei Jahre später, im Januar 2022, bereits 41,2 Prozent. Auch wenn der Anteil Klicks auf Teilzeit-Stellenanzeigen zwischenzeitlich wieder leicht gesunken ist, zeigt der Trend: Teilzeit-Stellen werden bei Stellensuchenden immer beliebter und verzeichnen eine zunehmende Nachfrage. Der Anteil Klicks auf Teilzeit-Stellenanzeigen beträgt aktuell 44,6 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von Jobchannel.

Auffällig sind drei starke Ausreisser nach oben im Verlaufe des Jahres 2021 und zu Beginn des Jahres 2022. Besonders stark war die Nachfrage nach Teilzeitstellen im November 2021. Der Anteil Klicks auf Teilzeit-Stellenanzeigen betrug mehr als 50 Prozent. Auch im Mai 2021 waren 45,2 Prozent aller Stellenanzeigen-Klicks, Teilzeit-Stellen. Im Februar 2022 kam es erneut zu einem starken Nachfrageanstieg. Der Anteil Klicks auf Teilzeitstellen belief sich auf 47,2 Prozent.

Das Angebot an ausgeschriebenen Teilzeitvakanzen kann die hohe Nachfrage nach Stellenanzeigen mit einem Teilzeitpensum nicht befriedigen. Doch für Stellensuchende gibt es Hoffnung: Trotz des herrschenden Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage ist das Angebot an Teilzeit-Vakanzen im Januar 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen. Von den insgesamt 171’692 ausgeschriebenen Vakanzen im Januar 2021 waren 28’901 mit einem Teilzeitpensum ausgeschrieben. Im Januar 2022 betrug die Anzahl ausgeschriebener Teilzeitvakanzen bereits 45’109 von insgesamt 232’108 Vakanzen.

Auch in den letzten fünf Monaten stieg das Angebot an Teilzeit-Vakanzen leicht an, während die Nachfrage zwischenzeitlich leicht gesunken ist. So betrug der Anteil Klicks auf Teilzeit-Stellenanzeigen im Januar 41,20 Prozent und verzeichnete im Februar, mit 47,31 Prozent Klicks, bislang die grösste Nachfrage. Im März ging die Nachfrage nach Teilzeit-Stellen wieder leicht zurück und der Anteil Klicks auf Teilzeit-Stellen beläuft sich aktuell auf 44,61 Prozent.

Doch lässt sich das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage nicht nur aufgrund des starken Anstiegs der Nachfrage erklären, sondern auch aufgrund darauf, dass andere Teilzeit-Stellen gesucht als ausgeschrieben werden.

Zur Datengrundlage

Die Auswertung analysiert anhand von anonymisierten Userdaten die Aktivitäten der Stellensuchenden auf den von Jobchannel betriebenen über 150 Job- und Fachplattformen. Mit über 26 Millionen Stellenanzeigen-Klicks und gegen eine Milliarde in Job-Abos versendeten Stellenanzeigen pro Jahr in sämtlichen Branchen- und Fachbereichen sind die Daten aus dem Jobchannel-Netzwerk repräsentativ. Die Angaben zur Anzahl der ausgeschriebenen Stellenanzeigen wurden von X28 zur Verfügung gestellt. Das Arbeitsmarktdaten-Unternehmen durchsucht täglich alle offenen Stellen in der Schweiz, extrahiert die Vakanzen-Inhalte und annotiert sie semantisch. Als Teilzeitpensum gilt alles unter 100 Prozent. (pd/mj)