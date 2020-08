Am 5. September 2020 findet im Kursaal Bern die zweite Durchführung der Swiss Diversity Award Night statt. Dabei werden verschiedenste Personen, Organisationen, Vereine und Unternehmen ausgezeichnet, die sich in diesem Bereich engagieren.

In der Kategorie Sport sind die paralympischen Sportler*innen Abassia Rahmani, Theo Gmür und Fabian Blum nominiert.

In der Kategorie Art & Education, die Stiftung MODI Lab, das Peer-to-Peer-Programm Du-bist-Du und Kinderbuchautorin Francesca Sanna.

Weiter sind das Zurich Pride Festival, die Lesbenorganisation Schweiz (LOS) sowie das Transgender Network Switzerland (TGNS) in der Kategorie LGBT+ nominiert. Der Disability Award wird an die Stiftung Rossfeld, Wintegra oder das Atelier Amiamo vergeben.

In der Kategorie Politics sind die Politiker Andri Silberschmidt und Mathias Reynard sowie das Diversity Büro der Schweizer Armee nominiert. In der Kategorie Equality wurden Helvetia ruft, das Swiss Women Network (SWONET) und WE/MEN nominiert.

Der Instagram Star Brian Havarie ist zudem zusammen mit dem Film Female Pleasure in der Kategorie Entertainment nominiert. Der Höhepunkt bildet laut einer Mitteilung der Veranstalter die Verleihung des Lifetime Awards, der in diesem Jahr an eine bekannte Persönlichkeit aus der Fernsehlandschaft verliehen wird.

Mit dabei an der Award Night sind unter anderen die Moderatoren Olivier Borer und Marco Fritsche, die Performancekünstlerin Milo Moiré und Schauspielerin und Model Melanie Winiger.

Moderiert wird die Verleihung von Dominique Rinderknecht. (pd/eh)