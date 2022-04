Swiss Music Award: Diese Acts sind nominiert

Am 25. Mai 2022 werden in der Bossard Arena in Zug an den 15. Swiss Music Awards die begehrtesten Betonklötze des Landes verliehen. Dreifache Chancen einen Award mit nach Hause zu nehmen, haben Joya Marleen und Zian – sie sind beide in je drei nationalen Kategorien nominiert. Kunz, Loredana (mit Mozzik sowie als Solo-Künstlerin), die Büetzer Buebe (Gölä und Trauffer) sowie Brandão Faber Hunger können in zwei Kategorien auf eine Auszeichnung hoffen. In den internationalen Kategorien gehören Olivia Rodrigo sowie Måneskin zu den zweifach Nominierten.



Als Best Female Act nominiert sind Beatrice Egli, Joya Marleen und Loredana, wobei Egli bereits dreimal (2015, 2017 und 2021) in dieser Kategorie gewonnen hat. Die Nominierten bei Best Male Act heissen Eaz, Kunz und Zian. Damit mischt Zian, der letztes Jahr seinen Song «Show you» auf der Bühne der SMA 2021 uraufgeführt hat, in der Königsdisziplin mit: der enigmatische wie eigenwillige Musiker ist nämlich in den Kategorien Best Male Act, Best Crushing Newcomer sowie Best Hit nominiert. Seine allererste Veröffentlichung «Show You» hat neben Joya Marleens «Nightmare» sowie Lo & Leducs «Tribut» für den Schweizer Soundtrack im Jahr 2021 gesorgt – alle drei Songs sind gemäss dem offiziellen Reglement der SMA für die Kategorie Best Hit nominiert.

Der Sieger wird bei der Preisverleihung mittels Live-Voting bestimmt. In der Kategorie Best Album dürfen sich Kunz, Brandão Faber Hunger sowie die Büetzer Buebe (Gölä und Trauffer) über eine Nomination freuen, die beiden Letzteren sind neben Loredana und Mozzik auch noch in der Kategorie Best Group nominiert.



Die musikalische Vielfalt der Sprachregionen ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Förderplattform SMA. In der Kategorie Best Act Romandie gehen mit Danitsa und Flèche Love zwei Musikerinnen an den Start, die schon einmal für einen Betonklotz nominiert wurden und sogar gewonnen haben (Danitsa 2018). Das Duo Baron.e aus Fribourg gilt mit ihrem Electro-Pop in der Deutschschweiz noch als Geheimtipp.



Mit SRF 3 Best Talent zeichnet Radio SRF 3 seit 2001 aufstrebende Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz aus. In der gleichnamigen Kategorie schickt die SRF-Fachredaktion Musik dieses Jahr Kings Elliot, Joya Marleen und Priya Ragu ins Rennen um den Swiss Music Award und das Fördergeld von 10'000 Franken, gesponsert von der Bank Cler. Singer-Songwriterin Kings Elliot verpackt das Leben in traumwandlerische Balladen und hat bereits einen internationalen Plattenvertrag in der Tasche. Die St. Gallerin Joya Marleen ist erst 18 Jahre alt und gilt bereits als die Pop-Hoffnung. Die Gymnasiastin verbindet in ihren Songs Pop und Folk mit jazzigen Elementen. Ebenfalls aus St. Gallen stammt Priya Ragu. Die tamilisch-schweizerische Künstlerin wird bereits als Weltstar gehandelt und überzeugt mit einer aussergewöhnlichen Stimme und einem Sound, der zwischen R&B und Klängen aus Sri Lanka und Südindien oszilliert.



In der Kategorie Best Crushing Newcomer sind mit Zian, We are Ava und Sam Himself aufstrebende Musikerinnen und Musiker nominiert, die im Jahr 2021 demonstriert haben, dass mit ihnen in Zukunft zu rechnen ist. Der Basler Sam Himself frönt dem Fondue-Western-Sound – vielfältig, kosmopolitisch und zugleich geerdet – ein Sound, der nach Amerika, nach Indie und doch schweizerisch klingt. We are Ava ist ein Ostschweizer Trio, das Electropop macht mit traumtänzerischen Klängen, pointierten Lyrics und einer klaren Stimme von Leadsängerin Kim Lemmenmeier. Und der Basler Multiinstrumentalist Zian gilt als musikalischer Wildfang, dessen orchestraler Pop direkt aus der Seelenwelt auftaucht und mit seiner einzigartigen Stimmfarbe, den berührenden Lyrics, den eingängigen Piano-Klängen und ergreifenden Melodien eine einzigartige Gefühlswelt transportiert. Der Best Crushing Newcomer wird von Medienpartner 20 Minuten präsentiert, der sich stark im Bereich Musik und Newcomer engagiert, und hat sich aus der ehemaligen SMA Kategorie Best Breaking Act weiterentwickelt.



Hier kann man bis zum 1. Mai 2022 um 23:59 Uhr für seine Favoritinnen und Favoriten abstimmen. Die Siegerin oder der Sieger der Kategorie Best Hit wird live während der TV-Show per Publikumsvoting ermittelt.



Die exklusive Live-Übertragung der Swiss Music Awards auf 3+ findet am Mittwoch, 25. Mai 2022 um 20.15 Uhr statt. Marco Fritsche wird zusammen mit seiner Co-Moderatorin Madeleine Sigrist die TV-Show live aus der Bossard Arena in Zug moderieren.