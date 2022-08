Radio Night 2022: Dieser Abend war einfach «fantastic»

Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Musik- und Werbeindustrie folgten am Mittwochabend der Einladung der Swiss Radioworld und trafen sich zur traditionellen Radio Night im Haus am See in Zürich-Wollishofen. In lockerem Ambiente konnten die rund 200 geladenen Gäste nicht nur kulinarische Köstlichkeiten geniessen, sondern sich ebenfalls über die neuesten Entwicklungen in der Radiobranche austauschen.

Auch einen musikalischen Leckerbissen hatte das Team der Swiss Radioworld auf Lager: Dabu Bucher und DJ Arts sorgten als Duo Dabu Fantastic mit Songs aus ihrem aktuellen Album «So Easy» sowie dem Radiohit «Under Em Schirm» für eine ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche.

«An diesem Branchenevent spüren wir einmal mehr, wie viel Potenzial, Emotionen und Vielfältigkeit hinter Radio steckt und dass es dadurch auch eine zentrale Rolle in der heutigen fragmentierten Medienlandschaft einnimmt. Auf ein einzigartiges Medium, welches die Menschen bewegt», lässt sich Ralf Brachat, Managing Director Swiss Radioworld AG, in einer Mitteilung zitieren.

Wie jedes Jahr findet die Radio Night am Vorabend des SwissRadioDay statt. Unmittelbar vor der Radio Night veranstaltete erstmals die IGEM Interessengemeinschaft elektronische Medien ebenfalls im Haus am See einen eigenen Event unter dem Motto «Von Radio zu Audio» (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)