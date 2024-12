ESC-Branding | Medienabbau: «Dieser Auftritt ist nicht der Auffälligste»

Publiziert am 17.12.2024

Züritipp, 12-App, SonntagsBlick-Magazin, SRG-Radios auf UKW: Diese Medienangebote verschwinden auf Ende Jahr aus Kostenspargründen. Für Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret stellt das Ende der UKW die grösste Veränderung dar: «Wird es einen Aufschrei geben?», fragt er in der neuen Podcast-Folge.

Ausserdem Thema dieser Woche: das Branding vom Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, das am Montag vorgestellt wurde. «Als ob Berge das einzige Erkennungsmerkmal der Schweiz wären», bemerkt Sandra Porchet zum Konzept. Das andere grosse Thema von 2025 wird das Migros-Jubiläum sein.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.