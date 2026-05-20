Ein Video, das am Dienstag in Basel entstand, zeigt Roger Federer auf einem Velo – mit einer Kamera am Lenker befestigt. Als Text steht im Video: «POV: You live in Switzerland and catch Federer on set next to your apartment» («Aus der Ich-Perspektive: Du lebst in der Schweiz und triffst Federer zufällig beim Dreh neben deiner Wohnung»).

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persoenlich.com weiss: Hinter den Aufnahmen steckt der Zürcher Sportschuhhersteller On. Auf Anfrage bestätigt Karin Montani, Senior Lead Communications DACH bei On, die Beteiligung – wenn auch mit bewusst dosierter Zurückhaltung: «Sagen wir es mal so: Wenn Roger Federer in der Schweiz in Action ist, ist On oft nicht weit.»

Dass es sich um eine professionelle Produktion handelt, deutet auch ein Lieferwagen an, der im Video zu sehen ist – beschriftet mit einem Unternehmen, das Equipment wie Kameras und Licht für Werbefilmproduktionen vermietet. Was genau entsteht und ob daraus eine Kampagne wird, lässt On offen.

Die Verbindung zwischen dem Zürcher Sportartikelunternehmen und Federer ist eng – und geht weit über eine klassische Werbebeziehung hinaus. 2019 stieg er als Investor und Markenbotschafter bei On ein. Er wurde zum engen Partner der Gründer und des ganzen Teams – mit Einfluss auf Produktentwicklung, Marketing und Fan-Erlebnisse. Der Börsengang von On im September 2021 steigerte den Wert seines Anteils auf mehrere Hundert Millionen Dollar.

Federer zählt zu den gefragtesten Werbefiguren der Welt. So trat er unter anderem in Kampagnen von Schweiz Tourismus, Rolex, Lindt, Sunrise, Jura oder Mercedes in Erscheinung.