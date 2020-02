Die Höhle der Löwen: DJ Antoine ersetzt Jürg Marquard

DJ Antoine wird in einer weiteren TV-Show zu einem Aushängeschild. Nebst seinem Engagement als Coach bei «The Voice of Switzerland» auf 3+ wird er auch in der zweiten Staffel von «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf TV24 zu sehen sein. Der 44-jährige House-DJ springt als Ersatz für den erkrankten Jürg Marquard ein, wie TV24 am Mittwoch mitteilte und der Blick zuvor berichtete.

«Ich bin Unternehmer aus Leidenschaft. Und investiere auch leidenschaftlich gerne in innovative Konzepte und Start-ups», wird der Unternehmer, der selber zehn Mitarbeitende beschäftigt, in der Mitteilung zitiert. DJ Antoine ist nicht nur Musikproduzent, sondern gründete 2016 auch die Marke Konrad Lifestyle, die ein ganzes Portfolio an Luxusgütern produziert und vertreibt. Das bekannteste Produkt ist der «K Prosecco».

DJ Antoine ergänzt die aus der ersten Staffel bekannte Investorenrunde bestehend aus dem Onlinehändler Roland Brack, Business-Apartment-Pionierin Anja Graf, Technologieunternehmerin Bettina Hein und Nachhaltigkeitsunternehmer Tobias Reichmuth. Die Dreharbeiten für die neue Staffel von «Die Höhle der Löwen Schweiz» beginnen demnächst. Die zweite Staffel wird im Herbst 2020 ausgestrahlt.

Der 74-jährige Jürg Marquard liegt derzeit auf der Intensivstation (persoenlich.com berichtete). «Wir freuen uns, DJ Antoine in der zweiten Staffel mit dabei zu haben. Im Wissen, dass Jürg eine Kämpfernatur ist, wünschen wir ihm eine schnellstmögliche, vollständige Genesung. Wir hoffen, dass er beim nächsten Dreh wieder als Löwe mit von der Partie ist», wird Roger Elsener, Geschäftsführer TV, Radio & Filmvertrieb CH Media, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)