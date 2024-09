Publiziert am 13.09.2024

Die Filmmusik für den Spielfilm «In the Land of Saints and Sinners» ist eine Mischung aus episch sinfonischen Orchesterklängen gekoppelt mit Irisch inspirierten Melodien und einem originellen Einsatz der Mundharmonika.

Für ihren eigenständigen Soundtrack sind Diego Baldenweg mit Nora Baldenweg und Lionel Baldenweg nun in der Kategorie «Discovery of the Year», sowie in der Kategorie «Public Choice», nebst Mitstreitern wie Hans Zimmer (Dune 2), Anthony Willis (Saltburn) und Jerskin Fendrix (Poor Things) nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Film feierte letzten Herbst Weltpremiere in Venedig und wird bis heute ausgewertet. Nach einem erfolgreichen Kinostart in Amerika im März 2024 konnte der Film inzwischen auch auf diversen Streamingplattformen (Prime Video, Netflix UK/Ireland etc.) weltweit Top-Platzierungen erreichen, schreiben die Verantwortlichen weiter.

Die World Sountrack Awards gelten als kleiner Bruder der Oscars und zählen zu den angesehensten Filmmusikpreisen der Welt.

Das Advisory Board der World Soundtrack Academy bestehend aus führenden internationalen Filmmusikagenten, Publizisten und Studio Executives, wählt jährlich fünf Komponisten als «Discovery of the Year» (Neuentdeckung des Jahres) aus. Die Baldenwegs haben es als erste Schweizer überhaupt, in diese Runde geschafft.

World Soundtrack Awards – Discovery of the Year 2024 Nominees:

Diego Baldenweg with Nora Baldenweg & Lionel Baldenweg (In the Land of Saints & Sinners)

Jerskin Fendrix (Poor Things)

Carlos Rafael Riviera (Ezra)

Caroline Shaw (Julie Keeps Quiet)

Anthony Willis (Saltburn)

Die Auswahl der besten Filmmusiken für die Kategorie «Public Choice» (Publikumswahl) wird jeweils von dem internationalen Filmmusik Kritikerverband (IFMCA) mitbestimmt, worauf Fans und Filmmusikliebhaber global abstimmen. Auch hier haben sie es unter die fünf Nominierten geschafft.

World Soundtrack Awards - Public Choice 2024 Nominees:

Hans Zimmer (Dune: Part Two)

Diego Baldenweg with Nora Baldenweg & Lionel Baldenweg (In the Land of Saints & Sinners)

Umberto Scipione (La Guerra dei Nonni)

Anthony Willis (Saltburn)

Amelia Warner (Young Woman and the Sea)

Anfangs 2022 wurden die Baldenwegs von US-Regisseur Robert Lorenz angefragt beim Irischen Western «In the Land of Saints and Sinners» mitzuarbeiten. Daraus entstand eine fruchtvolle Zusammenarbeit, in der die Baldenwegs bereits auf Drehbuchebene an Bord waren, um dem Film eine eigene musikalische Handschrift zu verleihen.

Die Filmmusik wurde im April 2024 vom englischen Label Sony Music Masterworks weltweit digital veröffentlicht. Am 1. Oktober erscheint die physische CD (Caldera Records). (pd/wid)