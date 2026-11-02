On Fire: Crowdfunding-Projekt geht nicht an den Start

Publiziert am 02.11.2026

Am Sonntag gab die Journalistin Simona Boscardin auf der Crowdfunding-Plattform Wemakeit bekannt, dass sie «On Fire» beendet. «Ich muss mir eingestehen, dass mir die Kraft fehlt», schreibt sie. Das Projekt hätte in weiten Teilen neu aufgegleist werden müssen, und die finanzielle Unsicherheit wolle sie nicht erneut auf sich nehmen.

Im Juni 2025 hatten 664 Unterstützende 50’600 Franken zusammengetragen. Das Geld war laut Boscardin als Startkapital gedacht (persoenlich.com berichtete). Als erstes Format sollte der Podcast «Zu hot für’d Tagesschau» entstehen. Im persoenlich.com-Interview vom Mai 2025 kündigte Boscardin den Start für die Zeit nach dem Sommer an.

Nach Abzug der Plattformgebühr liegen laut dem Update vom Sonntag 45’540 Franken unangetastet auf dem Projektkonto. Die bisherigen Ausgaben, etwa für Gegenleistungen, Technik und einen Studioraum, habe Boscardin privat vorfinanziert. Die Unterstützenden sollen in den kommenden Tagen per E-Mail wählen können, ob sie ihren Beitrag vollständig zurückhaben oder ihn Reflekt überlassen wollen. «Mir ist wichtig, dass euer Geld möglichst dem Zweck zugutekommt», begründet sie den Vorschlag.

Zum angekündigten Start kam es nicht. Als nächster Schritt hätte laut Boscardin die Produktion von Pilotfolgen angestanden. Im vergangenen März habe sich dann das Team aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig verändert, worauf sie das Projekt pausierte.

Über die Pause informierte sie die Unterstützenden nicht. «Eigentlich hätte ich euch spätestens da darüber informieren müssen», räumt sie ein. Ein bereits vorbereitetes Update habe sie wegen Gesprächen über eine Übernahme durch eine Stiftung zurückgehalten. Diese hätten bisher zu nichts geführt.

«On Fire» war als Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste in Koproduktion mit SRF entstanden. (nil)