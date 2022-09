Bon Schuur Ticino: Dreharbeiten für Kinofilm laufen

Eine verrückte Volksabstimmung wirft die Schweiz in einen chaotischen Ausnahmezustand. Denn: Die Initiative «No Bilingue» fordert fortan nur noch eine Landessprache. Viele Bürgerinnen und Bürger durchleben deshalb eine Krise. So auch Walter Egli, 56 (gespielt von Beat Schlatter), der bei der Bundespolizei arbeitet und dafür sorgen muss, dass der Übergang in die Einsprachigkeit ordnungsgemäss vonstattengeht. Gemeinsam mit seinem anderssprachigen Partner, soll er eine aufkeimende Widerstandsgruppe aufdecken, die sich mit allen Mitteln gegen die Einsprachigkeit wehrt.

Die Dreharbeiten zu «Bon Schuur Ticino» dauern vom 22. August bis zum 12. Oktober 2022. Gedreht wird im Tessin, auf dem Gotthard, in Uri, Zürich, Genf und Bern. Für Regie und Buch zeichnet Peter Luisi verantwortlich. Als Co-Autor fungiert Beat Schlatter. «Bon Schuur Ticino» ist nach «Der Sandmann» und «Flitzer» bereits die dritte Zusammenarbeit von Schlatter und Luisi. Beat Schlatter spielt wiederum die Hauptrolle – neben Vincent Kucholl und Catherine Pagani, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

«Bon Schuur Ticino» ist eine Produktion von Spotlight Media Productions in Koproduktion mit SRF und der SRG. Der Film wird unter anderem unterstützt von der Zürcher Filmstiftung, der Ticino Film Commission, Blue, BAK-Standortförderung, Fiss und Suissimage. Verliehen wird Peter Luisis Komödie von DCM. Der Kinostart ist für Herbst 2023 geplant. Der Sendetermin auf SRF ist noch offen.

Im Rahmen des Pacte de l’audiovisuel der SRG mit der Schweizer Filmbranche fliessen jährlich rund zwei Millionen Franken in Kinospielfilm-Koproduktionen mit SRF. Als einer der wichtigsten Förderer des Deutschschweizer Filmschaffens unterstützt SRF so eine breite Palette von Filmen – vom Mainstream-Blockbuster bis zum Nachwuchsfilm. Nach der Kinoauswertung stehen diese Filme auf den Kanälen von SRF einem breiten Publikum zur Verfügung. (pd/cbe)