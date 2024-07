Swiss Press Photo: Ein fotografischer Rückblick auf 2023

Publiziert am 16.07.2024

Was ist im 2023 alles passiert und welche Bilder des vergangenen Jahres sind präsent geblieben? In der Ausstellung «Swiss Press Photo 24» der Fondation Reinhardt von Graffenried präsentiert die Schweizerische Nationalbibliothek vom 17. Juli bis am 11. Oktober 2024 die besten Schweizer Pressebilder 2023.

Diese erlauben eine Rückschau auf das vergangene Jahr via Fotos, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Die Ausstellung ist in die Kategorien Aktualität, Alltag, Schweizer Geschichten, Porträt, Sport und Ausland gegliedert. Der Arbeit des «Swiss Press Photographer of the Year», NZZ-Fotograf Dominic Nahr, wird dabei ein besonderer Platz eingeräumt (persoenlich.com berichtete). Während manche Pressebilder zum Nachdenken anregen, bringen andere die Besuchenden zum Schmunzeln.