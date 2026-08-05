Publiziert am 05.08.2026

Unter den 17 Filmen im Rennen um den Goldenen Leoparden findet sich auch eine Schweizer Co-Produktion. Der schweizerisch-portugiesische Film «O Jacaré» bildet den Abschluss einer Trilogie des in Lausanne lebenden Filmemachers Basil Da Cunha. Die Mischung aus Drama und Thriller dreht sich um die Beute eines Überfalls und führt in einen Vorort von Lissabon.

Eröffnet wird das 79. Locarno Film Festival am Mittwochabend im Beisein von Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider und Festivalpräsidentin Maja Hoffmann. Die diesjährige Ausgabe ist bereits die dritte unter der Ägide der Kunstsammlerin und Roche-Erbin.

Zwischen dem 5. und 15. August sind in der Stadt am Lago Maggiore 233 Filme zu sehen, 103 davon sind Weltpremieren. An dem zu Europas wichtigsten Filmfestivals zählenden Anlass werden unter anderem die italienische Schauspielerin Isabella Rossellini und der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor James Gray erwartet.

Nicht nur die Filme des Hauptwettbewerbs, sondern auch die auf der einzigartigen Piazza Grande gezeigten Werke stehen in Locarno jeweils im Mittelpunkt. Im grössten Freiluftkino Europas wird in diesem Jahr unter anderem der neuste Film von Petra Volpe zu sehen sein. «Frank & Louis», der von einer Männerfreundschaft im Gefängnis handelt, ist der erste englischsprachige Film der italienisch-schweizerischen Filmemacherin, zu deren Werken etwa «Die göttliche Ordnung» (2017) oder «Heldin» (2025) gehören. (sda/nil)