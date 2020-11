Digital Art Zurich Festival: Erfolg für die Erstausgabe

Während den letzten fünf Tagen haben rund 40 national und international renommierte Künstlerinnen und Künstler Werke zum Thema Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft ausschliesslich in den Ausdrucksformen digitaler Kunst präsentiert. So heisst es in einer Mitteilung.

Gründer und künstlerischer Leiter Hans Peter Riegel lässt sich wie folgt zitieren: «Dass es uns gelungen ist, trotz der widrigen Umstände ein derart vielfältiges künstlerisch hoch stehendes Festival zu realisieren, macht mich stolz. Die unzähligen positiven Zuschriften – insbesondere der Künstlerinnen und Künstler, für die wir eine der selten geworden Auftritts- und Ausstellungschancen ermöglichen konnten, hat uns bestärkt, die Planung 2021 sogleich in Angriff zu nehmen.»







Das Interesse an den gezeigten aktuellen Kunstformen sowie am Festivalformat sei von unterschiedlichsten Seiten zum Ausdruck gekommen, so die Gründerin und kaufmännische Leiterin Tanja Hollenstein. «Mit grossartigen Partnern und einem höchst engagierten Team, konnten wir inmitten dieser besonderen Situation ein Festival realisieren, das gut besuchte Ausstellungen und ausverkaufte Konzerte erzielte.»

Auch die Speaker, die für die ersten Conversations gewonnen werden konnten, unterstreichen laut Mitteilung die Bedeutung des entwickelten Festivalformats, das den Diskurs über die Digitalisierung anregen möchte. Unter den Speakern waren Grössen wie Stephan Sigrist, Founder & Head of W.I.R.E. [Web for Interdisciplinary Research & Expertise], Sarah Genner, Medienwissenschaftlerin & Dozentin, Maya Bundt, Head Cyber & Digital Solutions, Swiss Re, Boris Magrini, Kurator HeK House of Electronic Arts, Basel und Sarah Kenderdine, Director Artlab EPFL. (pd/lol)