Bei Sammlerinnen und Sammlern von Fussballbildern sind sie längst legendär, die Sticker, die der Luzerner Verein Tschutti-Heftli seit 2008 jeweils zu Welt- und Europameisterschaften herausgibt. Keine öd abfotografierten Fussballerköpfe, sondern kleine Kunstwerke, gestaltet von 16 Illustratorinnen und Grafikern aus der ganzen Welt. Die Künstlerinnen und Künstler wurden Ende 2021 in einem Illustrationswettbewerb erkoren.

Erstmals publiziert der Verein nun ein Sammelalbum für ein Fussballturnier der Frauen: die 13. Fussball-EM der Frauen in England, die am 6. Juli in Manchester angepfiffen wird. Die «tschutti heftli»-Sammelbilder feiern diesen Sommer also den Frauenfussball, «dargeboten auf höchstem Niveau im Mutterland des Fussballs», wie es in einer Mitteilung heisst. Die 272 Bilder würden einen Beitrag dazu leisten, dass kickende Mädchen und Frauen in der Öffentlichkeit die Sichtbarkeit erhalten, die sie verdienen.

Am Freitag wird im Luzerner Kulturzentrum Neubad das «tschutti heftli 2022» lanciert. Durch die Gala führt die SRF-Sportredaktorin Seraina Degen, R&B-Sängerin Naomi Lareine sorgt für die passenden Beats. Die Musikerin, die im Moment wöchentlich in der TV-Sendung «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» auf 3+ zu sehen ist, hat selber eine Vergangenheit als Fussballerin: Sie spielte als Verteidigerin bei Grasshoppers Zürich und gehörte zur Schweizer U19-Nationalmannschaft.

Der Verein Tschutti-Heftli gab anlässlich der Fussball-Europameisterschaft 2008 erstmals ein Sammelalbum heraus. Ein paar Freundinnen und Freunde aus der Zentralschweiz mischten und verpackten die Bilder damals von Hand in einer Dachwohnung in Luzern. 2022 erscheint das Sammelalbum bereits zum achten Mal. Die Produktion ist laut Mitteilung professioneller geworden, die Auflagen sind höher, und mittlerweile sind die Bilder nicht mehr nur in Luzerner Beizen erhältlich, sondern in der ganzen Schweiz und in Österreich.

Der Erlös aus dem Verkauf der Sammelbilder fliesst in die Förderung von Kunst und Kultur im Sport, in erster Linie in die Produktion des jeweils nächsten «tschutti heftli»-Jahrgangs. Die Vereinsmitglieder arbeiten weit-gehend ehrenamtlich. (pd/cbe)