Swiss Photo Day: Event wird durch Videoformat ergänzt

Vom Bauernhof in die weite Welt

Am Sonntag ist die SRF-Moderatorin Mona Vetsch zu Gast in der Sendung «Persönlich». Auch der ehemalige Militär- und Swissair-Pilot Alex Walser ist dabei. Was sie verbindet: Beide sind auf einem Bauerhof aufgewachsen und viel in der Welt herumgekommen.