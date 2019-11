SRF: Fabienne Bamert moderiert «Samschtig-Jass»

Der «Samschtig-Jass» hat eine neue Moderatorin verpflichtet. Ab Samstag, 18. Januar 2020, nimmt Fabienne Bamert als Gastgeberin am bekanntesten Jasstisch der Schweiz Platz. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung. Sie folgt auf Reto Scherrer, der im «Samschtig-Jass» letztmals am 4. Januar 2020 zu sehen sein wird. Anschliessend wird er für Blick TV tätig sein (persoenlich.com berichtete).

Bamert moderiert bis April 2020 auch noch weiter beim Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 die Sendung «Unterwegs», danach präsentiert sie exklusiv die Jass-Sendung bei SRF. «Ich freue mich unglaublich und fühle mich geehrt, dass ich diese bekannte und traditionsreiche Sendung übernehmen darf. Die Sendung begleitet mich seit meiner Kindheit. Es ist mir aber auch wichtig, meinen Job bei Tele 1 zu einem guten Abschluss zu bringen», lässt sich Bamert in der Mitteilung zitieren. (pd/eh)