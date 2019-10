Ringier: Moderatoren-Team von Blick TV ist komplett

Der grosse Casting-Aufruf vom letzten Sommer, für den Jonas Projer, Chefredaktor Blick TV, im Anzug in den Zürichsee stieg, hat gewirkt (persoenlich.com berichtete). «Wir haben über 180 Bewerbungen erhalten und viele spannende Charaktere und Talente kennengelernt – aus allen Teilen der Deutschschweiz», wird Projer in einer Mitteilung von Ringier zitiert.

Während der weiteren Casting-Runde setzten sich fünf Personen durch, welche neben Reto Scherrer als Anchor bei Blick TV durch die Sendungen führen und dem ersten digitalen Sender der Schweiz ihr Gesicht geben werden:

persoenlich.com vermeldete bereits im Juli exklusiv, dass Nico Nabholz als Senior Live-Reporter zu Blick TV stösst. Neu wird er stattdessen als Moderator verpflichtet. Der 37-Jährige arbeitet seit 2013 als Reporter, Videojournalist und Livemoderator bei TeleZüri, davor war er Reporter bei Tele Top. Vor seinem Wechsel zum TV war Nabholz bei der «Coopzeitung», als freier Journalist beim «Tages-Anzeiger» und in der Kommunikationsabteilung von DaimlerChrysler Financial Services tätig. Seit 2017 ist der Zürcher auch als Medientrainer im Einsatz.

Damian Betschart ist seit acht Jahren als Moderator und Musikredaktor bei Radio Pilatus tätig, seit 2016 als Host der Morgenshow. Nebenbei ist der 34-Jährige als Event-Moderator und Sprecher unterwegs und stand auch schon für Tele 1 und Teleclub vor der Kamera. Während seiner Laufbahn hat der gebürtige Schwyzer auch bei Radio 1 und als Print-Journalist bei «Blick» und dem «Insider»-Magazin gearbeitet.

Lena Wilczek arbeitet seit 2016 als Produzentin einer Jugendsendung sowie als Redaktorin und Moderatorin für die Nachrichtensendung bei Telebasel. Zuvor absolvierte die 24-jährige Baslerin den Bachelor an der Universität Basel sowie berufsbegleitend den Masterstudiengang in New Media Journalism an der Leipzig School of Media.

Simone Stern steht momentan kurz vor dem Abschluss ihres Masterstudiums, ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Schweizer Armee tätig und arbeitet nebenberuflich als Yogalehrerin. Zuvor hat die 26-jährige Zürcherin in verschiedenen Ländern und Städten gelebt und gearbeitet: als Fulbright Stipendiatin in Rom, als Lehrerin in Seoul und als Schauspielerin in Los Angeles.

Sylwina Spiess ist Inhaberin und Geschäftsführerin einer Agentur für digitales Marketing. Daneben unterhält sie auf Social Media ihre eigene Community und berichtet dort über Themen aus den Bereichen Gesundheit und Nachhaltigkeit. Die 30-jährige Zürcherin war zuvor Moderatorin der Morgenshow auf Planet 105 und ist seit 2017 auch Moderatorin von «Spotlight» auf TeleZüri.



Auch fast alle anderen Stellen bei Blick TV seien mittlerweile besetzt, von Videoredaktoren bis Live-Reportern. «Mit diesem Team könnten wir auch den Nordpol erforschen oder eine Mondlandung wagen. Es erfüllt mich mit grosser Freude und Demut, dass wir alle gemeinsam Blick TV an den Start bringen dürfen», wird Projer zitiert. Blick TV werde im ersten Quartal 2020 «mit topmodernen Studios» im Ringier-Pressehaus auf Sendung gehen. (pd/cbe)

