SRF: Franz Fischlin lädt zum «Talk am Grill»

Unter den sieben Moderatoren, die in der aktuellen «Talk am Grill»- Staffel Gäste einladen, ist auch «Tagesschau»-Moderator Franz Fischlin. Sein Grill-Plausch findet in Bern statt, direkt unter dem Bundeshaus auf einer Wiese neben der Aare, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Neben Fischlin nehmen Peter Brönnimann, Andrea Jansen und Mujinga Kampundji auf der Picknick-Decke Platz. Kampundji ist die schnellste Frau der Schweiz und eines der Aushängeschilder der Schweizer Leichtathletik. Peter Brönnimann ist Creative Director bei Publicis und «Werber des Jahres 2013» . Zuständig für die Kampagne von Schweiz Tourismus, sei er sozusagen der werberische Aussenminister der Schweiz, schreibt SRF in der Mitteilung. Brönnimann sage von sich: «Ich kann komplexe Dinge furchtbar einfach machen. Das mögen die Leute.»

Jansen kennen viele aus ihrer Zeit als Moderatorin, unter anderem für Fernsehsendungen wie «Joya rennt» oder «MusicStar». Seit einigen Jahren ist sie jedoch vermehrt hinter der Kamera als Autorin, Redaktorin, Kolumnistin und Bloggerin tätig.



Als dreifache Mutter ist ihr die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf ein grosses Anliegen, und mit ihrem Blog «Anyworkingmom», über den sie vor einigen Wochen im «Creative Coffee» mit persoenlich.com sprach (siehe Video oben), kämpft sie gegen das Klischee der perfekten Mutter.

«Talk am Grill»: Montag, 8. Juli 2019, 21 Uhr, SRF 1. (pd/eh)