Das Gespräch fand im Café Plüsch in Zürich statt



Andrea Jansen, Journalistin und ehemalige SRF-Moderatorin, hat drei Kinder. Ihr viertes Baby sei Any Working Mom, der Blog, den sie 2016 lanciert hatte, wie sie selber sagt. Mit ihren Texten über das Arbeiten, Leben und Reisen mit Kindern scheint sie einen Nerv getroffen zu haben. Der Blog wurde zum Unternehmen. 2019 kam ein Webshop dazu, ebenso eine eigene Webserie (persoenlich.com berichtete). Über ihre Mission und zur Story von Any Working Mom referierte Jansen Anfang April 2019 in einem Talk von TEDxZurich.

