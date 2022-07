Neugewählte VR-Mitglieder

Frauen erstmals in der Mehrheit

Ihr Anteil in Verwaltungsräten hat sich in einem Jahr von 33 auf 52 Prozent erhöht, wie der aktuelle Schillingreport zeigt. Der Gesamtanteil der Frauen erreicht damit 28 Prozent und liegt nur noch knapp unter dem Richtwert von 30 Prozent, der 2026 in Kraft tritt.

Es geht vorwärts mit der Frauenförderung: Gemäss dem aktuellen Schillingreport stellen Frauen erstmals die Mehrheit der neugewählten VR-Mitglieder. (Bild: Pixabay)